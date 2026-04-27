‘ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಡಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಡಗೈ, ಬಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮರುವರ್ಗಿಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 101 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 15ರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಿಕರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 5.25, ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 5.25 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 4.5 ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 63 ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸಿ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮರಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನಗಣತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತಿರ್ಮಾನದಿಂದ ಭೋವಿ, ಬಂಜಾರ, ಕೊರವ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ 59 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆವುಳ್ಳ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲಾಟಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿಯಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಮುದಾಯಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಭೋವಿ, ಬಂಜಾರ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ ಮುಂತಾದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಹಿರೇಮನಿ, ಜೀವಲೆಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಭೋವಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ಭೋವಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಪವಾರ, ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ, ಅಮರೇಶ ಭೋವಿ, ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಅಮರೇಶ ಹಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಈಚನಾಳ, ರಮೇಶ ಸಿಂಧನೂರು, ವೆಂಕಟೇಶ, ಪ್ರದೀಪ್, ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>