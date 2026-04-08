ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ₹15 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಪಿ ಆಟೊ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯುಬ್ ಖಾನ್, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ನೀಡಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಟೊಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರುಗಳು, ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಟೊ ಘಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎ.ಜೆ. ಖಾನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.