ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸೌದೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಮಕೂರಿನ ಹೊರಪೇಟೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಧವಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಿಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಡುಬಂತು.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಾರ್
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ವಾಹನ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರ ಒಳಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ರಾಮನಗರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ. ಆಟೊ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರ ಸಾಲು ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ
