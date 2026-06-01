ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿ: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ

ಸೊರಬ: 'ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿತ್ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು

'ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಬಲ ಕೋಮಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿಸಲು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯ ಸೋಮಪ್ಪ ಜಿ. ಹೊಸೂರು, ವೀರೇಶ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಗೆಂಡ್ಲ, ಜಿ. ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಕಾನಕೇರಿ, ಬಸವಣ್ಯಪ್ಪ ಕುಮ್ಮೂರು, ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ, ಯುವರಾಜ್ ತಾಳಗುಪ್ಪ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಶಕುನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಕುಮ್ಮೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಆರ್., ಎಸ್.ಬಿ ಹಸ್ನರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260601-42-343052916