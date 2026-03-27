ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 30ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 30ಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ರಜೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಕಾರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾ. 28 ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಮಾ. 29 ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಮಾ. 30 ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.