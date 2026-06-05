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Homenewskarnataka news

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ‌ ಖರ್ಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 8:55 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 8:55 IST
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ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಾಮಪತ್ರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಥ್
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