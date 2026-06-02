ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕನಾಗಲು ಅಸಾಧ್ಯ: ಸುರೇಶಗೌಡ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿವೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸುರೇಶಗೌಡ ಅವರು ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.

ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿರಬಹುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೆಗಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಚ್ಡಿಡಿ ಕುಟುಂಬ ತೆಗಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಓಲೈಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದ ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರಂತಹ ಗೌರವಯುತ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಂಡ ಮನೆಯ ಜಂತಿ ಎಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಂಸಾಗರ ರವಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-40-1670009811