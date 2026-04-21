ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಾರಣಾಂತಿಕ 'ಟಕಯಾಸು' ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎದೆನೋವು, ನಿಃಶ್ಶಕ್ತಿ, ದಣಿವು, ರಕ್ತ ಚಲನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿದ್ದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಎಚ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರಚಿಸಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಯೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಚಲನೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೋಗಿಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಬಲೂನು ಅಳವಡಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿರೇರಾ, ಡಾ.ಜೋಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಟೊ ಮತ್ತು ಡಾ.ಅಶೋಕ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ.ಫೋಸಿನ್ ಲೂಕಸ್ ಲೋಬೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>