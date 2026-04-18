‘ಜಿಮ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮದ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪಾನೀಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಬೆರೆಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ರಣರಾಗಿಣಿ ಶಾಖೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

'ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ತಡೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರಾವ್, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಂಗಲಾ, ತೀರ್ಥೇಶ್, ವಿಜಯಶ್ರೀ, ರಣರಾಗಿಣಿಯ ಪವಿತ್ರಾ ಕುಡ್ವ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ, ಲಲಿತಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮಂಗಳಾ ಜೋಶಿ, ಚೇತನಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗೀಶ್ ರೈ, ರಾಮನಾಥ್, ಸತೀಶ್, ಸೂರ್ಯ, ಸುರೇಂದ್ರ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಲೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ, ಲೋಕೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಗಿರಿಧರ್ ಪರ್ಜಿಲ, ಶ್ರೀಪತಿ ಕದ್ರಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.