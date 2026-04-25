‘ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’

ಮಂಗಳೂರು: ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಿನ ಹೊಸ ರೂಪ ಹಿಂದು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲಿನ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂದು ವಕೀಲ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮೊಘಲರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ, ಬಡಿದು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಸಿಕ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 9 ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಜರಂಗ ದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ನವೀನ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಿಮ್ ಟ್ರೇನರ್ಗಳು ಕೂಡ ದೇಶವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಜಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್, ಗೋಪಾಲ ಕುತ್ತಾರ್, ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್, ಪುನೀತ್ ಅತ್ತಾವರ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸರಿಪಳ್ಳ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>