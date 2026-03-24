‘ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ’

ಮಂಗಳೂರು: ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಹವ್ಯಕ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಅನಂತ ಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ ಮುಂತಾದವರು ಹವ್ಯಕರೇ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಹವ್ಯಕರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಅಮಳ ಶಿವರಾಮ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದದ್ದು. ಆದರೆ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹವ್ಯಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಜೀವನ ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬಲ್ಲುದು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಬ್ಲಡ್ಕ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-29-996549854