ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದಲೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ

ಮಂಗಳೂರು: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಜನ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>55 ಮಂದಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು. ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದರು, 48 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಇವೆಲ್ಲ ಅಣಬೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.