ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮಾವು ತಿರುಳು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮಾದರಿ

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 7:13 IST
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ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳವರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ‌ಬೆಳೆಗಾರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಘಟಕ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ
ಪ್ರೊ.ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್‌, ಆಹಾರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಮಾವಿನ ತಿರುಳು, ಮಿಠಾಯಿ, ಜ್ಯೂಸ್‌, ಚಟ್ನಿ

ಮಾವಿನ ತಿರುಳು, ಮಿಠಾಯಿ, ಜ್ಯೂಸ್‌, ಚಟ್ನಿ

DharwadMangoAgriculture Universitymango festFood processingDharwad Agriculture University

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