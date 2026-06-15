ಮಾವು ತಿರುಳು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸಿದೆ ಮಾದರಿ

ಟನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳವರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಬೆಳೆಗಾರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಘಟಕ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ
ಪ್ರೊ.ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್, ಆಹಾರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು