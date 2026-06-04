ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪುಟ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ಅಸಮಾಧಾನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 9:46 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 9:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

13 ಸಚಿವರ ‘ಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ’: ಪರಮೇಶ್ವರ ಡಿಸಿಎಂ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪುಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:13 ಸಚಿವರ ‘ಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ’: ಪರಮೇಶ್ವರ ಡಿಸಿಎಂ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪುಟ
13 ಸಚಿವರ ‘ಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ’: ಪರಮೇಶ್ವರ ಡಿಸಿಎಂ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪುಟ
DK ShivakumarCabinetKarnataka governmentMargaret Alva

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT