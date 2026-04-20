ಪ್ರಚಾರದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಮಸ್ಕಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅರವಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಅರವಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ಅರವಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ನೀರು ತುಂಬದೇ ಬಿಂದಿಗೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘಟಕರು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಬಿಂದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಶೆಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಅರವಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>