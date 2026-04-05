ನರೇಗಾಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ! ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಮೇಲೆ ತೂಗುಗತ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ (ನರೇಗಾ) ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯು ಈವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದು, ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೂತನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರಷ್ಟೇ, ನರೇಗಾ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನರೇಗಾಗೆ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹95,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು ₹24,625 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕಮಲೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ನೂತನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನರೇಗಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ತೆಗೆದಿರಿಸಿರುವ ₹30,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹24,625 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನವೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ, ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಮತ್ತು ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ₹301.04 ಕೋಟಿ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ, ₹834.68 ಕೋಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ₹29.44 ಕೋಟಿ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹1,165.16 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರವು ಹಣ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿಯಮ ರಚನೆಯಾಗದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ' ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.

'ಅತ್ತ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನಿಯಮ ರಚನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯು ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ