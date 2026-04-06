ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್‌: ಇಲ್ಲ ಖಾತರಿ ಕೂಲಿ, ಊರು ಖಾಲಿ

ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ನರೇಗಾ, ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್‌ಜಿ | ಕಿತ್ತೂರು–ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:55 IST
ನರೇಗಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷದಾಗ ₹ 37 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೂಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
– ರಂಗಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸೈದಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು, ಕೂಲಿಯನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
– ಮಾರುತಿ ತಳವಾರ, ಅಳವಂಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ
ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಿತಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
– ಮಹಾಂತೇಶ ಹೊಸಮನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ (ಗ್ರಾಕೂಸ್‌) ಮುಖಂಡ
ಈ ಋತುವಿನ ಕೆಲಸವೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೇರಳ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
– ಮೊಹಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸುಮೇರ್, ಸಿಇಒ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕೆಲಸ ಕೋರಿ ನಿತ್ಯವೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ‘ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ವಿಶ್ವೇರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ 
BelagaviMGNREGAKalyana KarnatakaImmigrationVB-G RAM G

