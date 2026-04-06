ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್‌: ಇಲ್ಲ ಖಾತರಿ ಕೂಲಿ, ಊರು ಖಾಲಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಕಲಬುರಗಿ/ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನರೇಗಾ ಬದಲಿಗೆ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೇ ಇರುವುದರ ಬಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿರುವುದು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ. ರಾಜ್ಯದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಸೃಜನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಗುಳೆ ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಜಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ (2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 32 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸದ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 29 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳಷ್ಟು ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿದಾರರು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಗುಳೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಕೆಲವರು ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದರೆ, ಗುಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p><strong>ಜಿಲ್ಲಾವರು ಸ್ಥಿತಿ–ಗತಿ</strong></p><p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನರೇಗಾದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ರಂದು ಜಿಲ್ಲಯಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 7,884 ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ</p><p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 1.69 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿಯೇ ₹35 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ</p><p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.60 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುರಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 2,450 ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ</p><p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾ/ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ</p><p><strong>ವಿಜಯನಗರ:</strong> ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 9.65 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ</p><p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಋತುವಿನ ಕೆಲಸವೇ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ವೇತನವೂ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ</p><p><strong>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ:</strong> ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. </p><p><strong>ಗದಗ:</strong> ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ</p><p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯಾಚೆಗೆ ನರೇಗಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿವೆ</p><p><strong>ಬೀದರ್/ವಿಜಯಪುರ/ಕೊಪ್ಪಳ/ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಲೆನಾಡಿನತ್ತ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ</p><p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ</p>.<div><blockquote>ನರೇಗಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷದಾಗ ₹ 37 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೂಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution">– ರಂಗಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸೈದಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ</span></div>.<div><blockquote>ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು, ಕೂಲಿಯನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಮಾರುತಿ ತಳವಾರ, ಅಳವಂಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ</span></div>.<div><blockquote>ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಿತಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</blockquote><span class="attribution">– ಮಹಾಂತೇಶ ಹೊಸಮನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ (ಗ್ರಾಕೂಸ್) ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ಋತುವಿನ ಕೆಲಸವೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೇರಳ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಮೊಹಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸುಮೇರ್, ಸಿಇಒ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕೆಲಸ ಕೋರಿ ನಿತ್ಯವೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, 'ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution">– ವಿಶ್ವೇರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ </span></div>