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Homenewskarnataka news

ಕೆರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ಕೆರೆಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 11:34 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 11:34 IST
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