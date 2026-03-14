₹100 ಕೇಳಿದ್ರೆ ₹5 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ?: ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಹುಸೇನ್ ಅಸಮಾಧಾನ

ರಾಮನಗರ: 'ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ₹100 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಾರದಾ? ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಿತ್ತೊ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನೋವನ್ನು ನಾನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದರು.

'ಬೇರಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹದ ಫೋಟೊಗಳ ಸಮೇತ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ, ನನ್ನ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2,800 ಮನೆಗಳು ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಸ್ಎಂಬಿ) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದ ₹100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರುವ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಬಜೆಟ್ ಬಗೆಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

'ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಲಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಾಗ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.