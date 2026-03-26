<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನೋಡಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷವಾದರೂ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬುಧವಾರದ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ದೂರಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಭಾನಾಯಕ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ, 'ಬೀದರ್ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾನಾಯಕ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ, ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭೀಮಾರಾವ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಚೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೀಮಾರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.