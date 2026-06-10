ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ: ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ HDK

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:58 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:58 IST
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Narendra ModiH D Kumaraswamy

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