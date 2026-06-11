ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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VIDEO: ನೆಹರೂ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೋಲಿಕೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:57 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:57 IST
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Narendra ModiJawahar Lal Nehru

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