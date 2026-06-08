ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರು: ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೀಗಿರಲಿ

ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಇದ್ದಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 12:41 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 12:41 IST
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