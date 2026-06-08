ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರು: ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೀಗಿರಲಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಜತೆಗೆ ಜನರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ</strong></p><p>* ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸಿ. </p><p>* ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಡೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ</p><p>* ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಸಿಡಿಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ. ಇದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.</p><p>* ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ. ದುರ್ಬಲವಾದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ತಂತಿ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>* ವಿದ್ಯುತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅನ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜಲಮೂಲಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯಿರಿ.</p><p>* ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ನದಿ ದಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.</p><p>* ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುವಿರುವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.</p><p>* ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬದಲು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>* ತೆರೆದ ನೀರು, ಕೊಳ ಅಥವಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲೋಹದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.</p><p>* ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಹಗ್ಗಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p><p>* ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿಥಾನ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿರಿ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>