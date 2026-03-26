ಮುಡಾ: ದಿನೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗ

'ನಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈತನಕ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ ಆದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದರು.