ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: 'ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ., ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ₹1,600 ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಲಗಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ಸಹಿತ ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲಕಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಬಿ.ಎನ್. ತಳವಾರ, ರಾಜು ಬಿ.ಎನ್., ಸಂಗಪ್ಪ ಮಡ್ಡಿ ಮನಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ ಹಂಗರಗಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಚಲವಾದಿ, ರಾಜಮ್ಮ ಚಲವಾದಿ, ಸುರೇಖಾ ನಾಟಿಕಾರ, ಕವಿತಾ ಕಾಳೆ, ಸಂಗಮ್ಮ ರೂಡಗಿ, ರೇಣುಕಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-26-1915082103</p>