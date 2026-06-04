ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಡಾ.ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್, ಸಿ.ಆರ್.ಜನಾರ್ದನಗೆ ‘ಮುದ್ರಣ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 6:23 IST
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ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ

ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ

ಅನಂತ ಕುಣಿಗಲ್

ಅನಂತ ಕುಣಿಗಲ್

ಎಚ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಎಚ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

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