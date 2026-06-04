ಡಾ.ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್, ಸಿ.ಆರ್.ಜನಾರ್ದನಗೆ ‘ಮುದ್ರಣ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ‘ಮುದ್ರಣ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ನ ಸಿ.ಆರ್.ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾಗಣಕ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಿ.ಆರ್.ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್ ಅವರು ಹಲವು ಮೇರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ ಅವರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕೃತಿಗೆ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ-2025’, ಅನಂತ ಕುಣಿಗಲ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣ ಕೃತಿಗೆ ‘ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ರತ್ನ–2025’, ಐ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಚ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ‘ಪುಸ್ತಕ ರತ್ನ–20225’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. </p><p>ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ₹10,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>