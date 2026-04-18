ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಹರ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ಯುವ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮುಧೋಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸದೆ ತಾವೇ ಮೊದಲು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ , ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡದ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಹರಿಹರ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರಿಹರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಒಂದೂ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಬರೀ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠವೊ ಅಥವಾ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಬಾರೊ ಎಂಬ ಅನು ಮಾನ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಸಮಾದಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈವರೆಗೂ ಹರಿಹರ ಪೀಠವನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಹಾದಿಬಿದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈದವರು ಇಂದು ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ, ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಪೀಠ ಬೆಳದಿದೆ ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಬೆಳೆದರೆ ಹೊರತು ಮಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಹಗರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು, ತಾವುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪೀಠಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>