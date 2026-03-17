ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್‌: ಮುನಿರತ್ನ–ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಅವರು, 'ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್' ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನಾದ ಮನಿರತ್ನ, 'ಅಮ್ಮ, ನೀವೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿವೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ನನ್ನ ಜತೆ ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮುನಿರತ್ನ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ತಾವು ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಅವರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>'ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ನಿಂತರೆ ಯಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವಾ? ಯಾರು ಬರುತ್ತೀರಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.</p>