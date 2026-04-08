‘ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಗಳು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರಣೆ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಾಗಿಬಂದ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಸ್. ಆರ್. ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಬರೆದ 'ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಥರು' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರಿತು, ಅವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರೆಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡುವಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣರಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತೋಂಟದಾರ್ಯ, 'ವಿಚಾರಗಳು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಆ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಶಾಂತರಾಮ್, ಸುರೇಶ್ ಪಾಪಣ್ಣ, ಅನಿಲ್ ಥಾಮಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>