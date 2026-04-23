ಏ. 27ರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರವಾಸ

ಮೈಸೂರು: 'ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸತತ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಏ. 27ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ರಾಮು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎನ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'27ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದುಬಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಧಾಮ, ಕುಶಾಲನಗರ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಅಥವಾ ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಗುರೂರು ಹೇಮಾವತಿ ಡ್ಯಾಂ ವೀಕ್ಷಣೆ, ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಡನೆ ಸಭೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಡನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ನಂಜನಗೂಡು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ, ಶಿಂಷಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಕೆ ದಾಟುವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಚ್.ಎಲ್. ಯಮುನಾ, ಕೆ.ಸಿ. ಮಾದೇಶ್, ಗಂಗಾಧರಗೌಡ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-51-396555724