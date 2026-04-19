ಮೈಸೂರು: 'ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರನ್ನುಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ವೇದಿಕೆಯು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಅಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾ ಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಮೌಲಾನ ಹರ್ಷದ್ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವಿದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗಾಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಲಿ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಹೈಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್, 'ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 85ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 14ರಷ್ಟಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆ, ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್, ಜಕಾವುಲ್ಲಾ, ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>