‘ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ’

ಮೈಸೂರು: 'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಗ್ಗಂಟನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಧರ್ಮಸೇನಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಗ್ಗಂಟು ಏಕಾಯಿತೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಎಐಸಿಸಿ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವೆ. ಮೊದಲು ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೆಚ್ಚಿ 10 ವರ್ಷ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರಮೇಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಿವರುದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>