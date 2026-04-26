‘ವರ್ಗೀಕರಣ ನ್ಯಾಯಯುತವಲ್ಲ ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯನ್ನು 'ಎ', 'ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಅವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ, ಗುಂಪುಗಳು ಎಂದು ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದೇ ನ್ಯಾಯಯುತವಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯವು ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಒಯು ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ 21ನೇ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಷ್ಟು ವಿಂಗಡಣೆಗಳ ಬಳಿಕ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಎ', 'ಬಿ', 'ಸಿ' ವರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>