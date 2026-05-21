‘ಸಮಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಲಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸಮಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗಾದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ'ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಆತ ಬಲಹೀನ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾರಣ. ತ್ಯಾಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಿನ್ನಮತ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷವೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು: 'ಪಂಚಾಂಗ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಹೆಸರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣಧಾಮದ ಬಳಿಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪುರಾಣಿಕ್, ಅನಂತ ತಂತ್ರಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಎಸ್.ರಘುರಾಮ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀವತ್ಸ ರಾವ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಜಿ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ 'ರಾಗಸುಧೆ' ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>