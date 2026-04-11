ಮೈಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೈಸೂರು – ದಿಬ್ರೂಗಢ ನಡುವೆ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06253 ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಏ.12 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1.30ಕ್ಕೆ ದಿಬ್ರೂಗಢ ತಲುಪಲಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06254 ದಿಬ್ರೂಗಢದಿಂದ ಏ.16 ಮತ್ತು 30ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ 1.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4.15ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮದ್ದೂರು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಜೋಲಾರಪೇಟೆ, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ರೇಣಿಗುಂಟಾ, ಗುಡೂರು, ನೆಲ್ಲೂರು, ಒಂಗೋಲ್, ವಿಜಯವಾಡ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಕೊತ್ತವಲಸ, ವಿಜಯನಗರಂ, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ರೋಡ್, ಪಾಲಾಸಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಬಾಲುಗಾಂ, ಖುರ್ದಾ ರೋಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕಟಕ್, ಜಾಜ್ಪುರ ಕೆ ರೋಡ್, ಭದ್ರಕ್, ಬಾಲಸೋರ್, ಖರಗ್ಪುರ್, ಅಂಡುಲ್, ಧನಕುಣಿ, ಬರ್ಧಮಾನ, ಬಾಲ್ಫೂರ್ ಎಸ್ ನಿಕ್ಟಿನ್, ರಾಮ್ಪುರ ಹಾಟ್, ನ್ಯೂ ಫರಕ್ಕಾ, ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್, ಕಿಶನ್ ಗಂಜ್, ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ, ನ್ಯೂ ಕೊಚ್ ಬಿಹಾರ್, ಕೋಕರಜಾರ್, ನ್ಯೂ ಬಾಂಗಾಯಿಗಾಂವ್, ಬರಪೆಟಾ ರೋಡ್, ರಂಗಿಯಾ, ರಂಗಾಪಾರಾ ನಾರ್ತ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚರಆಲಿ, ಹರ್ ಮತಿ, ನಾರ್ತ್ ಲಖಿಮಪುರ್, ಧೇಮಾಜಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎಸಿ ಟು-ಟಿಯರ್, 4 ಎಸಿ ತ್ರಿ-ಟಿಯರ್, 6 ಸ್ಲೀಪರ್ ವರ್ಗ, 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ 2 ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ಡಿ ಬೋಗಿಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.