ಮೈಸೂರು: 'ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ರೈತರಿಂದ ₹14.59 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೇಗೌಡ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಚೆಗೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಂಡಳಿಯು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಖರೀದಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ₹320 ಇದ್ದರೂ ₹150ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ ರೈತರಿಗೂ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ, ಕಂಪನಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಾವಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್, ಗಿರೀಶ್, ಅರುಣ್, ಚೌಡನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>