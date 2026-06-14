<p>ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಲವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇವುಗಳು ಮುದ್ರಣದ ಬದಲು ಕೈಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಭು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಭು ‘ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲಾಟೆಲಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಸವಾದ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯೂಲಿಯುನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>5 ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ </strong></p><ul><li><p>3ನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ </p></li><li><p>ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್</p></li><li><p>ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ</p></li><li><p>ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು</p></li><li><p>ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್</p></li></ul><p>ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮರುಮುದ್ರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಲಾವಿದ ಪೃಥ್ವಿ</p><p>ಕಲಾವಿದ ಪೃಥ್ವಿ 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮರು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಮನೆತನ, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಇವರ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಡೆಯರ್ಗಳ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹100 ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>