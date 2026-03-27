ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್‌ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ?

ಮಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗವು ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತಿತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನೂ 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಹೊರತು ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಆ ಜಾತಿಯ ಸವಲತ್ತು ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಎಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಲಾಕ್ಷ, ' ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿ, ಉಪ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೊಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರದವರೂ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು 1989ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 (1) (ಕ್ಯು) ಮತ್ತು (ಯು), ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 (2) (vi) ಮತ್ತು (vii) ಅನ್ವಯ ಅಪರಾಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಗರದ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಸಿಆರ್ಇ) ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಈ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಡಿಸಿಆರ್ಇ ಎಡಿಜಿಪಿಯವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮು ಖರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಂಚನ್ಸಜನಿ ಕುಳಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>