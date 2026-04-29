ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಹುಣಸೂರು: ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಚಾಮಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಎರೆಕಟ್ಟೆ ಗಸ್ತಿನ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಆರ್.ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಅವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಗರಹೊಳೆ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಜಿಂಕೆ ಭೇಟೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಹುಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿಯ ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಪತ್ತೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುದಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಗೆ ತಂಡ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಗೌಡ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹನ, ಶಿಲ್ಪಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಮಂತ್, ನಾರಾಯಣ್, ಅವಿನಾಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>