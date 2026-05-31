ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ–ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಜಗದೀಶ

ನಾಲತವಾಡ: 'ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ–ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ ಪಂಪಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳೂರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಸಹಯೋಗದ ಪಂ. ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಿರೀಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ(ಮುರಾಳ), ಮುತ್ತು ಅಂಗಡಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಮೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭು ಕಡಿ, ಜಗದೀಶ ಪಂಪಣ್ಣನವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮೀಸೆ ಗುರುನಾಥ ದೇಶಮುಖ, ಮುನ್ನಾಧಣಿ ನಾಡಗೌಡ, ಸಂಗಮ್ಮ ದೇವರಳ್ಳಿ ಸುವರ್ಣಾ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>