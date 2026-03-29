ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರೆಂಡರ್‌ ಅಲ್ಲ, ಧುರಂಧರ್: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣನೆ

'ಕಲಬುರಗಿ:' 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲ; ಅವರು ಸಂಯಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರೆಂಡರ್; ನರೇಂದ್ರ ಈಸ್ ಧುರಂಧರ್' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ವಿರೋಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಭಾರತದ ಹಡುಗಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನರೇಂದರ ಸರೆಂಡರ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ; ನರೇಂದ್ರ ಈಸ್ ಧುರಂಧರ್. ಧುರಂಧರ್ ಅಂದರೆ, ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥವನು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವನು. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೇ ದೇಶ ನಾಶ':

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಶವಾದರೆ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹45 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಮದ್ಯ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ? ಸಮಾಜ ಹಾಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ:

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ' ಎಂದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಲ 6–7 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದೇವು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದಲಿತ ನಾಯಕತ್ವ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಲಿತರು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಇನ್ನು, 'ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುಮ್ಮ ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಸಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ

'ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ