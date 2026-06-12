<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ ₹1,454.71 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನುಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು (ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಸೀರ್ ಅವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವೂ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ನಸೀರ್ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ನುಝುತ್ ಆಯಿಷಾ ನಸೀರ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಅವೈಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಸ್ಬಿಐ, ಕೆನರಾ, ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಸೀರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ನಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲ (ಎನ್ಪಿಎ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದವು. ಜತೆಗೆ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ದಿವಾಳಿ ಸಂಹಿತೆ (ಐಬಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಸೀರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹791 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿಯು ನಸೀರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾತರಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಖಾತರಿದಾರರು ಮರುಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ‘ದಿವಾಳಿತನ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿ’ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯ) ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಪಾದ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸದಸ್ಯ) ಅವರಿದ್ದ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತರಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಿವಾಳಿತನ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಸೀರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೀಠವು ಈ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನಸೀರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಬೆಲೆಯೂರ್ ಅವರನ್ನು ದಿವಾಳಿತನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.</p>.<h2>ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತಹಕ್ಕಿಗೂ ಕುತ್ತು...</h2><p> ದಿವಾಳಿ ಸಂಹಿತೆಯ 140ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿತರಾದವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಚುನಾಯಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ 191(1)(ಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಸೀರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಸಂಹಿತೆಯ 125ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಿವಾಳಿತನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಸಾಲದ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಟ್ರಸ್ಟಿಯು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಸೀರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಖಾತರಿದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. </p><p>ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದ್ದರೂ ತಾನು ದಿವಾಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>