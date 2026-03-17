ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌: 55 ಲಕ್ಷ ಕೇಸುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದೇ 14ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55.85 ಲಕ್ಷ ಕೇಸುಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ₹3,428 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದರು.

'ಅದಾಲತ್ನ 951 ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 2,61,160 ಪ್ರಕರಣ, 53,23,976 ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 55,85,136 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು:

* 2,321 ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ: ₹6 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ

* 3,351 ವಿಭಾಗ ದಾವೆಗಳ (ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್) ವಿಲೇವಾರಿ: ₹30 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ

* 4,496 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹290 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ

* 14,371 ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: ₹1,029 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ

* 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 2,235 ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ 333 ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುವ 58 ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ

* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 3,330 ಕೇಸುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ

* ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 328 ದಂಪತಿಗಳು

* ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 93 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ವಿಭಾಗ ದಾವೆ ಇತ್ಯರ್ಥ