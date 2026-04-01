ನೆರ್ಲೆಕೊಪ್ಪ(ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): 'ಸಮಾಜದ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಣಿವೆ ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಡಹಿನಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇರ್ಲೆಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ತೆಗೆಯುವ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 20ರಿಂದ 22 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ಮಳಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೇವಲ ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೊನೆಗಾರರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಗೊನೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 50 ವರ್ಷದ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡು ತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.

ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟಗಳಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯ ಧನಂಜಯ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-126-639310326