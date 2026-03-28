ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ: ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ‘ಕಾಳಿ’ ನಿಶಾಚರಿ ಕಪ್ಪೆ ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಕಪ್ಪೆ. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. 'ಪೀರ್ ಜೆ' ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಶೋಧನೆ ಕಥೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ ಅವರೇ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಕಪ್ಪೆ ಹುಡುಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

2021ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಯ ವಟಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಇವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದರ ಸದ್ದು ಇತರ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಕತ್ತರಿಸುವಂತಿತ್ತು.

ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಪೂರ್ವ 2021ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಲ್ರಾಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇದು ನೋಡಲು ಕುಂಬಾರ ಕಪ್ಪೆಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಅವರೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬಿದ್ದರು.

'ಕುಂಬಾರ ಕಪ್ಪೆ' ಎಂಬುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಶಾಚರಿ ಕಪ್ಪೆ ಪ್ರಭೇದ. ಇವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಲೇಪನ ಹಾಕಿ, ಕುಂಬಾರನಂತೆ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ 'ಕುಂಬಾರ ಕಪ್ಪೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುರಾಜ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ (ಪೇರಂಟಲ್ ಕೇರ್) ನೀಡುವ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಕಪ್ಪೆಯ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗುರುರಾಜ್, 'ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ ಕಪ್ಪೆ ಕುಂಬಾರ ಕಪ್ಪೆಯ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಕಪ್ಪೆಯ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ ಶೇ 4 ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾಯಿತು. ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಕಾಳಿನದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಕಾಳಿ ನೈಟ್ ಫ್ರಾಗ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವಿಳಿನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ನಿಶಾಚರಿ ಕಪ್ಪೆ' ಎಂದರು.

'ಸಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲದವರೂ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಿಚಾರಿ ಪ್ರಭೇದ 35 ನೇ ಕಪ್ಪೆ ಪ್ರಭೇದ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಕಪ್ಪೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ — ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ (ವನ್ಯಜೀವಿ)

- ಹೊಸ ಕಪ್ಪೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಗೆ ...

'ಒಂದು ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ದೊಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಕುತೂಹಲಗೊಂಡು ಬೈಕ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ