ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ರೈತರಿಂದ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಪತ್ರ: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 12:39 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 12:39 IST
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ರೈತರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತ್ರವಿದೆ. ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕ
PoliticsRahul GandhiJDSbidadi

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