ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ: 7 ಸಾವಿರ ನೋಂದಣಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರತರಲು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನ 'ಸರ್ವೀಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್' (ಶಟ್) ಪಾಲಕರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಾಲಕರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆ, ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರ ತರುವ ಬಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ಪಾಲಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, 50 ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಕರು ಶಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ತಜ್ಞರ ಜತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಜತೆಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಗೋಷ್ಠಿ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಇರಲಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೈಬರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೌಶಲ ಕೊರತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. 'ಮೊಬೈಲ್ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸಂವಹನ ಕೊರತೆಯೂ ಈ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಳಕೆ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಸಿದಾಗ ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಚಡಪಡಿಕೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು. 25 ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸರಾಸರಿ 25 ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನ ಶಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ನೋಂದಣಿ ಆಧರಿಸಿ ಮನೋವೈದ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್