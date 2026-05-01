ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 88 ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ 88 ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಟಿಸಿ) ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ 106 ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ 127 ಹುಲಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ, ಐದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ 88 ಹುಲಿಗಳ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿ, ಹಿಸ್ಟೊಪಾಥಾಲಜಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ) ವರದಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎನ್ಟಿಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 667 ಹುಲಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗೆ ಅನೇಕ ಹುಲಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಹುಲಿಗಳು ಸತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.