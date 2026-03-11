<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 25 ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಚ್.ಡಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದು. ಅಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 30 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ದೇಶಿಯವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 10 ಹಡಗುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಬರುವ ತನಕ 14 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು 4–5 ಜನರಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯವೆಂದು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲೆಂದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಹೋಟೆಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತುಸು ತೊಂದರೆ’</strong></p><p> ‘ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತುಸು ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದೇಶ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>