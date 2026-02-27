ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆಗೆ SIT ರಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ರಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ‘ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 2005-06ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ 120 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 1,700 ಮಂದಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಸ್ಪಿಆರ್ ಡೆವಲಪರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಬಂಧಕರು, ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಡೆವಲಪರ್<br> ₹ 644 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡೆವಲಪರ್ನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗದೆ ನಿವೇಶನ ವಂಚಿತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್. ಅಶೋಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ <br />₹ 185 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಬಂಧಕರು ₹ 644 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಬಂಧಕರು, ಡೆವಲಪರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ‘ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪರ್ ಪರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>